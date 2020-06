Alertă în Bulgaria: numărul de cazuri de Covid-19 a crescut semnificativ. Unii experţi cred că a început valul doi

00:45

În cartea “The Art of Her Deal: The untold story of Melania Trump” de Mary Jordan, câştigătoare a Premiului Pulitzer, oficiali ai Casei Albe şi apropiaţi ai familiei Trump au făcut dezvăluiri despre cum s-a adaptat şi a preluat rolul de Primă Doamnă Melania Trump. Ea şi-a sprijinit soţul din culise şi şi-a apărat teritoriul în faţa pretenţiilor expansioniste ale fiicei sale vitrege, Ivanka Trump.