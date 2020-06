Barem Limba şi literatura română. Cum se rezolvă, de fapt, subiectele de la Evaluarea Naţională

07:30

Ludovic Orban a vorbit public despre preșlungirea stării de alertă și despre măsurile care se vor lua în următoarea perioadă în România. Premierul a declarat că azi sau mâine vor fi gata hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă, cât și documentele care specifică exact ce măsuri vor fi luate, potrivit Agerpres. Orban a […]