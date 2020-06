Sfâșietor! I-a murit unul dintre părinți chiar luni dimineața, înainte de Evaluarea Națională

08:50

Mai mulți cercetători au efectuat un studiu, în urma căruia ar fi aflat în cât timp iese, de fapt, alcoolul din organism. Datele sunt foarte importante în special pentru șoferi. VEZI AICI: OMS A FĂCUT ANUNȚUL OFICIAL! AFLĂ DACĂ ALCOOLUL OMOARĂ SAU NU CORONAVIRUSUL Potrivit cercetătorilor, o persoană cu o greutate de 70 de kilograme […] The post În cât timp se elimină alcoolul din organism dacă vrei să te urci iar la volan. Date importante pentru șoferi appeared first on Cancan.ro.