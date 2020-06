Anunţul de ultima oră al Monicăi Anisie. Grădiniţele rămân închise. Nu se deschid nici creşele sau after school-urile

14:10

In orasele cu peste 200 de mii de locuitori, romanii o duc mai bine decat in vest. Aici, 2-3.000 euro/familie echivaleaza cu venituri de 6-10.000 euro/familie afara. Daca nu credeti emigrati si la intoarcere veti vedea ca cei care au ramas sunt mai realizati. O sa-mi spuneti de unde stiu sau pe ce ma bazez. Pe cifre, lucruri reale verificate dupa ce am vizitat peste 100 de tari si am "parcurs" ani de zile printre straini. In ultimii 25 de ani, am vorbit cu mii de oameni si am vazut la fata locul...