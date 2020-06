Super spectacolul din La Liga continuă! Astăzi începe etapa a 29-a

16:20

Flavius Daniliuc, căpitanul echipei U19 a lui Bayern, a declinat oferta munchenezilor și s-a transferat la Nice ca jucător liber.Austriacul de origine română Flavius Daniliuc schimbă aerul. După 5 ani și jumătate în tricoul lui Bayern, unde a trecut pe la echipele Under 15, Under 16, Under 17 și Under 19, al căreia căpitan era, fundașul central în vârstă de 19 ani se transferă în Franța, la Nice. ...