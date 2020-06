Compunere în care să se motiveze apartenenţa la genul epic a unui text, la Evaluarea Naţională

14:30

Căpitanul brazilian al echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Thiago Silva, a revenit în Franţa luni dimineaţă, cu o săptămână înainte de reluarea pregătirilor cu clubul pe care îl va părăsi în această vară, a anunţat jucătorul pe reţelele de socializare, după ce Neymar a revenit sâmbătă, citat de AFP. View this post on Instagram Voltando pra casa, obrigada Brasil, nossa família e nossos amigos, Deus no comando ️ • • • #ThiagoSilva #BelleSilva #FamiliaSilva #CoronaOut #StopCorona #restecheztoi #jesuischezmoi #restezchezvous #fiqueemcasa #fiquememcasa #ficaemcasa #euficoemcasa #stayhome #stayathome #restezalamaison #yomequedoencasa #PartiuParis #IciCestParis A post shared by Thiago Silva (@thiagosilva) on Jun 14, 2020 at 1:51pm PDT "Ne întoarcem acasă, mulţumesc Brazilia", a scris fundaşul pe contul său de Instagram, într-un mesaj însoţit de o fotografie a familiei sale la aeroportul din Sao Paulo."Am ajuns", a comentat ulterior soţia jucătorului, Isabelle, tot pe reţelele de socializare.Thiago Silva este al treilea jucător al lui PSG care revine din Brazilia, după Marquinhos şi Neymar. Ei vor fi urmaţi în următoarele zile de Edinson Cavani (Uruguay) şi Keylor Navas (Costa Rica), conform presei.Dar viitorul experimentatului internaţional brazilian (35 ani) a fost decis de clubul din capitala Franţei, după ce directorul sportiv Leonardo a confirmat, pentru publicaţia Journal du Dimanche, plecarea sa la finalul sezonului, după opt ani la gruparea pariziană.Rămâne de văzut dacă el va pleca pe 30 iunie, când îi va expira contractul, sau va ajunge la un acord de prelungire pentru această vară, cu scopul de a încheia sezonul şi în principal Liga Campionilor a cărei reluare este sperată în august.PSG a anunţat reluarea pregătirilor pe 22 iunie în vederea Ligii Campionilor, competiţie unde este calificată în sferturile de finală, dar şi în vederea noului sezon, al cărui debut este aşteptat pe 22 august.Finalele Cupei Franţei şi Cupei Ligii, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, ar putea, de asemenea, fi reprogramate pentru PSG, care le va avea ca adversare pe Saint-Etienne şi Lyon.Responsabilii fotbalului francez au decis să oprească definitiv campionatul naţional, atribuind titlul echipei Paris Saint-Germain, aflată detaşat pe primul loc în clasament în momentul întreruperii sezonului în Ligue 1. AGERPRES (AS/autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)