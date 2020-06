Crimă înfiorătoare în Reșița! Un tânăr a fost omorât cu sânge rece de 4 adolescenți. Cum au încercat asasinii să scape de cadavru

13:10

Gică Hagi a fost ales de iubitorii fotbalului din țara noastră cel mai bun jucător român din toate timpurile, conform unui sondaj reprezentativ la nivel național comandat de ProSport și realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde, condus de Marius Pieleanu, unul dintre cei mai importanți sociologi români. Este, practic, o premieră în presa