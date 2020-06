Premierul italian Giuseppe Conte promite un plan 'clar' pentru relansarea economiei

18:20

Antrenorul principal al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, luni, înaintea partidei cu FC Voluntari, că după trei rezultate de egalitate în primele etape ale play-out-ului a venit timpul unei victorii. "Avem nevoie de mai multe lucruri în plus cu Voluntari faţă de meciul cu Hermannstadt. Nu putem spune că am făcut o partidă proastă atunci, dar nici că am făcut o partidă bună. Am fost lipsiţi de luciditate în multe momente, a fost teama de a nu pierde, dar probabil şi pentru că a fost primul joc. Luciditatea trebuie să fie cuvântul de ordine, pentru că atunci când ataci haotic arunci prea multe mingi la întâmplare şi intri în jocul adversarului. Va fi dificil cu Voluntari pentru că întâlnim o echipă care a trecut printr-o perioadă foarte fastă înainte de întreruperea campionatului. Şi a arătat asta şi în ultima partidă (n.r. - victoria cu 3-0 cu Academica Clinceni) unde rezultatul spune totul. Voluntari are jucători cu calitate bună, un antrenor care promovează fotbalul. Însă nouă mai mult ne priesc asemenea adversari. Vom încerca să le facem faţă şi, de ce nu, să câştigăm cele trei puncte. După trei remize în acest play-out cred că a venit timpul şi pentru o victorie. Sper ca de la meci la meci să fim mai buni. În mod normal după 2-3 jocuri ar trebui să ajungem la o formă bună, cât mai apropiată de cea maximă. Eu spun că dacă măcar 7-8 dintre ei vor juca foarte bine voi fi mulţumit", a afirmat tehnicianul, conform paginii oficiale de Facebook a clubului.Acesta a menţionat că prioritatea pentru el este campionatul, dar a subliniat că nu va neglija Cupa României, acolo unde formaţia sa este calificată în faza semifinalelor."Noi ne dorim să terminăm pe o poziţie cât mai bună în clasamentul play-out-ului. Sper ca ultimele jocuri din acest sezon să le abordăm cu mai multă linişte. Prioritar este campionatul, dar ne interesează şi Cupa, pentru că am ajuns într-o fază avansată şi e clar că o vom trata cu cea mai mare responsabilitate. Suntem în faţa unui obiectiv îndrăzneţ pentru un club atât de tânăr şi ne dorim să rămânem în istoria acestei echipe cu o performanţă frumoasă", a precizat Grozavu.Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe întâlneşte, marţi de la ora 20:00, pe teren propriu, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a play-out-ului Ligii I.