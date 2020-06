Donald Trump anunţă reducerea la 25.000 a numărului trupelor staţionate în Germania

20:20

Preţul la gaze naturale va scădea de la 1 iulie, indiferent dacă furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau după acea dată, iar faptul că acum oferă aceleaşi preţuri sau mai mici cu 2 lei nu înseamnă că lucrurile vor rămâne aşa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la dezbaterea politică iniţiată de USR, cu tema "Măsurile economice post-Covid şi perspective de însănătoşire a economiei româneşti"."Una e să faci cu mâna ta o catastrofă, cum a fost acea Ordonanţă 114 făcută de acel Guvern PSD, şi alta este să se întâmple această catastrofă, cum este această pandemie care încă nu a trecut şi cum noi o gestionăm şi cred că o gestionăm foarte bine. Şi să revenim la energie. Am promis prin programul de guvernare că vom scădea preţurile în urma liberalizării. Veţi vedea că de la 1 iulie va scădea preţul la gaze naturale, indiferent dacă unii furnizori vor scădea acest lucru acum sau o vor face la 1 iulie sau după 1 iulie imediat. Faptul că ei oferă aceleaşi preţuri în facturi sau cu 2 lei în bătaie de batjocură asta nu înseamnă că aşa vor rămâne lucrurile. Faptul că am promis că vom defini consumatorul vulnerabil până la final de an aşa vom face. Ne vom ţine de cuvânt. Nu am putut să spunem că-l facem până la 1 iunie, pentru că nu ne ţineam de cuvânt. Dacă promiteam ceva şi nu făceam, puteaţi să spuneţi: nu am fost de acord cu acea dată de 1 iunie şi am spus până la 31 decembrie. Şi o vom face, pentru că 1 ianuarie 2021, atunci când vom liberaliza preţul la energie electrică, trebuie să ne prindă pregătiţi. Oamenii care cu adevărat au nevoie de susţinere s-o aibă prin acest consumator vulnerabil, această schemă de susţinere a consumatorului vulnerabil", a spus Popescu.El a menţionat că a promis că se va da drumul la investiţii şi, pentru prima dată în istoria ultimilor an, companiile din energie şi-au asumat programe de investiţii pe 5 ani, cu termene clare."Este adevărat că acest lucru a fost făcut în urma abrogării exceptării de la obligativitate a tranzacţionării pe OPCOM a energiei produse de unităţile nou înfiinţate, adică practic de către investiţiile noi. Acest lucru l-am promis în programul de guvernare şi ne-am ţinut de el şi l-am făcut. Asta înseamnă că vom stimula investiţiile noi. Asta înseamnă că va fi apetit investiţional în domeniul producţiei energiei electrice în România. Va fi mai multă energie electrică în urma finalizării acestor investiţii şi automat şi oferta va fi mai mare decât cererea. Asta am spus tot timpul că vrem. Preţul la energie electrică este mare pentru că avem cerere mai mare decât oferta. Avem foarte multe capacităţi de producţie de energie electrică, dar, din păcate, nefuncţionale şi trebuie să creăm capacităţi noi de producţie a energiei electrice. De aceea, eu sunt convins că la 1 ianuarie 2021 nu vom avea în urma liberalizării salturi masive, ci vom investiţii multe şi încrederea investitorilor în România că acest lucru s-a întâmplat. Şi toate aceste lucruri le facem, le-am făcut şi le vom face, în plină pandemie", a afirmat Virgil Popescu.Ministrul a precizat că se negociază la Bruxelles şi se finalizează programul de creştere a reţelei de distribuţie gaze naturale. El a susţinut că România are prin redirecţionarea de fonduri din POIM pe energie 200 de milioane de euro anul acesta pentru programe pilot de creştere a reţelei inteligente de gaze naturale."Nu mai putem extinde reţelele de gaze naturale în modul în care s-au extins până acum. Bruxelles doreşte să finanţeze, dar reţele noi, moderne. Nu e nevoie să facem zgomot în presă pe ce negociem la Bruxelles. Rezultatele se vor vedea. Rezultatele se vor vedea şi vom vedea că România nu va fi nepregătită şi nu-i va fi interzisă utilizarea fondului de modernizare de 4 sau de 5 miliarde de euro pentru investiţiile în producerea energiei electrice cu gaze naturale", a spus şeful de la Economie.Potrivit acestuia, gazul natural va fi în casele românilor, va fi folosit la producerea de energie electrică, iar compania Romgaz va produce metanol."Romgazul, pentru prima dată, are în planul de investiţii care i s-a aprobat azi în AGA de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri fabrica de metanol. Prima investiţie în petrochimie a Romgaz-ului. Nu putem face salturi mari să-i spunem Romgazului fă acum polietilenă, polipropilenă. Nu are know-how-ul necesar acum. Prima etapă este metanolul. Urmează şi altele. Pas cu pas le facem pe toate. Evident, cu sprijinul parlamentului", a subliniat Popescu. AGERPRES/(A - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)