Dovada că totul e regizat! Asistenta Emily Burghelea face praf Acces Direct, după ce și-a dat demisia: „Am fost obligată să…”

19:50

Fanii blockbusterului Avatar se pot bucura, deoarce au fost reluate filmările pentru a doua parte a filmul, care se lasă așteptată ce ceva ani. Epidemia de coronavirus a pus pe liber majoritatea producțiilor pentru o perioadă destul de lungă, însă odată cu relaxarea măsurior, ce au avut loc în mai toate țările, au reînceput și […]