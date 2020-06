Nimic la nimic la Giurgiu în Astra- Gaz Metan!

00:10

La o zi după ce a fost implicat în bătaia de la malul Mării Negre, cântărețul Mario Fresh a avut prima apariție publică! “Ginerele” Andreei Esca a făcut un live pe Instagram în care a vorbit despre subiectul fierbinte din lumea muzicii din România. Citește și: Cum a ajuns Jador în anturajul lui Mario Fresh. Acum […] The post Primele imagini cu Mario Fresh după ce a fost bătut la mare! Cum arată fața lui: “Ați văzut filmări, o să-i lăsăm pe cei de la putere să își facă treaba” appeared first on Cancan.ro.