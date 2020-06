Răsturnare de situație la Acces Direct! Reacția Mirelei Vaida schimbă tot ce se știa: „Emily a fost dată afară…”

08:00

Lovitură pentru toți telespectatorii Acces Direct! Ediția de aseară a emisiunii de la Antena 1 s-a încheiat așa cum nimeni nu s-a așteptat: cu demisia asistentei Emily Burghelea, cea care a spus plângând, în direct, că s-a săturat să fie pătrașă la mușamalizarea violenței din cuplul Vulpița-Viorel. În acest fel, oamenii au putut vedea, ulterior, […] The post Dovada că totul e regizat! Asistenta Emily Burghelea face praf Acces Direct, după ce și-a dat demisia: „Am fost obligată să…” appeared first on Cancan.ro.