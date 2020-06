Simona Halep, decizie majoră: sare peste US Open! Anunț oficial despre restartul tenisului

13:30

NAPOLI - JUVENTUS. Cristiano Ronaldo (35 de ani) joacă a 31-a finală din carieră. N-a pierdut niciodată două consecutiv și vrea revanșa după Supercupa Italiei. Are 19 victorii și 19 goluri cu trei cluburi și naționala, cucerind 21 de trofee.Finala Cupei Italiei Napoli - Juventus se dispută mâine, 17 iunie, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Look Plus. ...