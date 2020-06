Ce s-a întâmplat în sport pe 16 iunie

09:40

Tragedie într-o familie de machedoni din Constanța! Un afacerist a murit într-un cumplit accident de mașină produs în Iași, după ce de-abia plecase de la fabrica pe care o deținea. Un afacerist machedon și-a găsit sfârșitul într-un mod cumplit, după ce mașina în care se afla a fost izbită violent de un TIR. Din păcate, […]