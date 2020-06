Caz șocant! Un tată și-a lăsat copiii ore întregi închiși într-o camionetă! Din cauza temperaturilor ridicate cei mici au decedat

10:10

Ieri, emisiunea Acces Direct a găzduit un moment de-a dreptul halucinant. Asistenta Emily Burghelea și-a anunțat demisia în fața a zeci de mii de români, cu ochii în lacrimi, motivând faptul că nu mai poate suporta violențele la care o supune Viorel, pe Vulpița. Demisia asistentei Emily Burghelea de la Acces Direct a generat un […] The post Emily Burghelea, umilită de Mirela Vaida! Cum a ironizat-o prezentatoarea de la Acces Direct, pe asistenta ei: „Sac menajer cu…” appeared first on Cancan.ro.