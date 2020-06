Anunțul făcut de autorități! Ce reguli trebuie să respectate oamenii la mall

12:00

Costin Mărculescu a murit săptămâna trecută, iar vestea a venit ca un fulger în showbizul românesc. După ce regretatul actor a fost înmormântat, în spațiul public au apărut diverse persoane din anturajul său, care au început să-l plângă și să-l laude. Părea că personajul din „Liceenii” a fost înconjurat de prieteni până în ultima clipă, […] The post Adevărata dramă a lui Costin Mărculescu. „De multe ori, era chemat la petreceri pe post de măscărici și…” appeared first on Cancan.ro.