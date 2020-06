Tătaru: Dacă este nevoie, în stare de alertă putem carantina o localitate

18:50

Sistemul Naţional de Sănătate (NHS) din Marea Britanie va utiliza de marţi dexametazona, un medicament din familia steroizilor ce permite, potrivit unui studiu major, reducerea mortalităţii din cauza bolii COVID-19, a anunţat ministrul Sănătăţii, Matt Hancock, citat de AFP. WATCH: Delighted to announce the first successful clinical trial for a life-saving #coronavirus treatment- reducing mortality by up to a third & further protecting our NHSThis global first exemplifies the power of science- huge thanks to the team, @oxforduni & Jonathan Van-Tam pic.twitter.com/654oPIsT8t— Matt Hancock (@MattHancock) June 16, 2020 "Lucrăm cu NHS pentru a include dexametazona în tratamentul standard contra COVID-19 începând din această după-amiază", a declarat Hancock într-un mesaj video publicat pe contul său de Twitter, precizând că Regatul Unit dispune de 200.000 de tratamente gata de utilizare, stocate din martie.Dexametazona reduce mortalitatea cu o treime la pacienţii cei mai grav bolnavi de COVID-19, potrivit primelor rezultate ale unui studiu clinic de amploare, calificat marţi drept ''un pas important înainte'', notează AFP şi Reuters."Dexametazona este primul medicament despre care se constată că îmbunătăţeşte supravieţuirea în cazurile de COVID-19", au indicat într-un comunicat responsabili din cadrului studiului britanic Recovery.Potrivit acestora, ''un deces din opt ar putea fi evitat datorită acestui tratament la pacienţii ventilaţi artificial''."Acesta este un pas important înainte în căutarea de noi modalităţi de tratare a pacienţilor cu COVID", a declarat într-un alt comunicat profesorul Stephen Powis, directorul medical al NHS."Beneficiul în ceea ce priveşte supravieţuirea este semnificativ la pacienţii care sunt îndeajuns de bolnavi pentru a necesita oxigen, pentru care dexametazona ar trebui să devină de acum înainte tratamentul de bază", a precizat unul dintre autorii studiului Recovery, profesorul Peter Horby de la Universitatea Oxford."Dexametazona nu este scumpă, este deja comercializată şi poate fi folosită imediat pentru a salva vieţi în întreaga lume", a adăugat el.Acest medicament este deja utilizat în numeroase afecţiuni pentru efectul său puternic antiinflamator.În cadrul studiului Recovery, 2.104 pacienţi au primit acest tratament (pe cale orală sau intravenoasă), timp de 10 zile.Prin comparaţie cu 4.321 de alţi pacienţi cărora nu le-a fost administrat, cercetătorii au concluzionat că tratamentul a redus cu o treime mortalitatea la pacienţii ventilaţi mecanic.În plus, mortalitatea a fost redusă cu o cincime la pacienţii cu simptome mai uşoare, cărora le-a fost administrat oxigen printr-o mască, fără intubare.Pe de altă parte, tratamentul nu a demonstrat niciun beneficiu în cazul pacienţilor care nu necesitau asistenţă respiratorie.Martin Landray de la Universitatea Oxford, unul dintre autorii studiului clinic, a declarat că dexametazona, un medicament utilizat încă din anii '60, s-ar putea dovedi un mijloc ''remarcabil de ieftin'' pentru combaterea pandemiei de coronavirus.Nu există niciun vaccin contra noului coronavirus, care a infectat peste 8 milioane de persoane la nivel mondial - potrivit cifrelor oficiale - de la răspândirea sa din centrul Chinei, la sfârşitul anului 2019. Peste 430.000 de decese au fost confirmate în rândul persoanelor testate pozitiv cu acest virus.Studiul clinic Recovery a fost lansat în aprilie pentru testarea unei game de tratamente potenţiale contra COVID-19, printre acestea numărându-se dexametazona şi hidroxiclorochina, notează Reuters. Testele cu hidroxiclorochină au fost sistate la începutul acestei luni după ce Horby şi Landray au declarat că rezultatele au demonstrat că substanţa este ''inutilă'' în tratarea pacienţilor cu COVID-19. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea)