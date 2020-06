Joacă sau nu Simona Halep la US Open? Clarificări de ultim moment: „Încă nu poate fi scoasă din calcule”

19:50

US Open, turneul care în mod tradițional era ultima competiție de Grand Slam a anului, se va desfășura în acest an fără spectatori, a anunțat Andrew Cuomo, guvernatorul din New York. În această după-amiază, Andrew Cuomo, guvernatorul New York-ului, și-a dat acceptul pentru desfășurarea fără spectatori a turneului de la Flushing Meadows. ...