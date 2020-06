Washingtonul speră într-o ''soluţie paşnică'' după confruntarea dintre India şi China

19:50

Asociaţia Grupul Milvus din Târgu Mureş a lansat, marţi, campania de informare în cadrul proiectului "Stop joc? Nu lăsa schimbările climatice să încheie jocul!", în valoare totală de 5,3 milioane de euro, la care participă mai multe organizaţii de protecţia mediului din Europa.Responsabilul pentru comunicare al Grupului Milvus, Iulia Vizi, a arătat că încălzirea climatică este una dintre principalele cauze de pierdere a biodiversităţii şi de aceea proiectul are rolul de a inocula generaţiei tinere ideea că alegerile zilnice ale fiecăruia pot afecta considerabil mediul înconjurător."În calitate de cetăţeni europeni, trăim într-o societate bazată pe consum şi avem un impact semnificativ asupra ecosistemele înconjurătoare, ba chiar şi asupra mediului din ţările în curs de dezvoltare. Politica Uniunii Europene are o influenţă profundă asupra sectoarelor financiare, comerciale şi agricole din aceste ţări. Din acest motiv, elaborarea corectă a politicilor europene este esenţială în influenţarea şi modelarea normelor şi practicilor globale. În acelaşi timp, prin alegerea modului de consum şi a stilului de viaţă, cetăţenii europeni pot avea un impact major asupra calităţii vieţii în ţările în curs de dezvoltare (...) Fiecare dintre noi poate să contribuie la reducerea impactului încălzirii globale prin schimbări individuale, dar şi prin stimularea unor decizii politice corecte, sustenabile", a declarat Iulia Vizi.Proiectul "Game over? Do not let climate change end the game!' este finanţat prin DEAR (Programul Comisiei Europene pentru educaţie, dezvoltare şi creşterea nivelului de conştientizare), are o durată de patru ani şi un buget total de 5.346.865 euro, partenerului român revenindu-i aproximativ 500.000 euro.Proiectul se bazează pe un parteneriat internaţional în domeniul "Comunicarea încălzirii globale", iar alături de Grupul Milvus la acesta participă CEEweb for Biodiversity, Christliche Initiative Romero e.V., BROZ - Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Bulgarian Biodiversity Foundation, National Society of Conservationists (NSC, FoE Hungary, MTVSZ), Lithuanian Fund for Nature, Latvian Fund for Nature, Na Mysli şi PersonaR Ltd.Biologul Kelemen Marton din cadrul Asociaţiei Grupul Milvus a afirmat că încălzirea globală este una dintre cele mai grave provocări ale momentului, care va avea un impact semnificativ asupra vieţii în următoarele decenii şi, probabil, un efect grav asupra sectorului economic.Kelemen Marton a susţinut că schimbările climatice nu afectează doar oamenii, ci şi celelalte specii de pe planetă, începând cu albinele şi celelalte insecte, inclusiv prin folosirea abuzivă a pesticidelor şi insecticidelor."Încălzirea climatică este printre principalele motive privind pierderea biodiversităţii. Din această cauză, încălzirea globală afectează şi beneficiile primite de umanitate de la natură, acele servicii ecosistemice, cum ar fi apa, hrana, polenizarea plantelor, protecţia împotriva eroziunii, reglementarea răspândirii bolilor sau dăunătorilor etc.. În atenuarea efectelor încălzirii şi adaptarea la schimbările climatice, rolul serviciilor ecosistemice este esenţial (de exemplu, rolul pădurilor în perioadele cu precipitaţii abundente, agro-biodiversitatea în agronomia durabilă etc.) şi departe de a fi unul bine conştientizat în societatea noastră", a subliniat Kelemen Marton.Partenerii programului au, astfel, sarcina de disemina informaţii despre efectul încălzirii globale asupra societăţii umane, în general.În cadrul proiectului, Grupul Milvus va derula programe de sensibilizare a populaţiei prin implicarea tinerilor în campanie, astfel încât oamenii să îşi schimbe stilul de viaţă şi să adopte metode generoase de protejare a mediului. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)