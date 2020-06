Capacitate 2020: ce subiecte s-au dat la Matematică, la Evaluarea Naţională

20:00

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând de miercuri. De asemenea, vor fi luate și noi măsuri de relaxare, în acest context. Totuși, restaurantele și teatrele nu se redeschid. ”Noi am zis un lucru. Nu putem relaxa totul deodată. Toată lumea dorește ca totul să fie […] The post Anunțul făcut de Raed Arafat! De ce nu se deschid restaurantele și teatrele appeared first on Cancan.ro.