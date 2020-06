Avertisment ANM de ultimă oră. România, sub cod portocaliu de furtuni violente și inundații

23:40

Un bărbat din Vaslui a uimit autoritățile. Acesta a fost prins la volan cu o alcoolemie record de aproape 4 la mie. Mai mult, ca și cum acest lucru nu era suficient, avea și permisul suspendat. Bărbatul care a hotărât să încalce toate regulile într-o singură zi este din Vinetești, comuna Oltenești, și a fost […] The post Cu permisul suspendat și o alcoolemie record! Așa a fost prins la volan un șofer din Vaslui appeared first on Cancan.ro.