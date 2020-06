Doliu în lumea sportului mondial! Un campion a fost răpus de leucemie

08:00

Mall-urile s-au deschis luni, 15 iunie, și chiar în acea zi s-a petrecut primul furt! A avut loc la un centru comercial din Arad, unde hoțul, o femeie, a folosit un dispozitiv special. CITEȘTE ȘI: PE ASTA NU AI MAI AUZIT-O! UN TÂNĂR FACE AMOR CU PAPUCI FURAȚI! CUM L-AU PRINS POLIȚIȘTII ÎNTRECE ORICE ÎNCHIPUIRE Nu […] The post Furt în prima zi de la deschiderea mall-urilor! S-a întâmplat în Arad și a fost folosit un dispozitiv special appeared first on Cancan.ro.