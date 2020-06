GCS: Încă un român infectat cu noul coronavirus a murit în Germania; numărul deceselor în diaspora - 115

14:20

Organizatorii ediţiei din acest an a Raliului Argeşului au anunţat, miercuri, că restricţiile în vigoare nu permit prezenţa spectatorilor pe traseu, dar vor fi transmisii în direct ale probelor speciale care vor putea fi urmărite online."Programul raliului, faţă de ceea ce ne propusesem noi iniţial, a fost afectat de acest context nefericit (...). Am redus un pic din numărul de kilometri, însă am compensat prin faptul că acoperim mai bine judeţul Argeş, am programat o probă şi în zona Câmpulung Muscel. Vom compensa şi printr-o mai bună acoperire video a transmisiunilor în direct în timpul desfăşurării raliului", a declarat directorul organizatoric al competiţiei, Bogdan Dumitrescu, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de Consiliul Judeţean (CJ) Argeş, instituţie care susţine evenimentul.Preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu, a precizat că, deşi accesul spectatorilor nu va fi permis, iubitorii sporturilor cu motor au posibilitatea de a se înscrie ca voluntari pentru a-i ajuta pe organizatori şi a fi aproape de competiţie."Suntem a doua federaţie din România care începem competiţiile sportive, după cea de fotbal (...). Am fost avantajaţi de faptul că automobilismul este un sport individual. (..) Am considerat tot timpul că, indiferent cât de grele sunt vremurile, trebuie să facem tot ce putem să mergem înainte. (...) Nu este voie să avem spectatori, am sperat să se relaxeze lucrurile din punctul acesta de vedere, dar se pare că nu. În schimb, putem să avem voluntari şi chiar lansez un apel pentru toţi iubitorii de motor-sport să contacteze echipa organizatorică, să vadă în ce fel pot veni în sprijinul organizării raliului, modalitate în care pot fi şi prezenţi la faţa locului, respectând măsurile de distanţare", a spus Norris Măgeanu.Potrivit unui comunicat de presă transmis de CJ Argeş, competiţia, care se va desfăşura în perioada 26-27 iunie şi va conta ca primă etapă a Campionatului Naţional de Raliuri, programează peste 100 de kilometri cronometraţi, împărţiţi pe durata a două zile de concurs."Competiţia va debuta cu testele oficiale, în timp ce prima secţiune competitivă este programată vineri (26 iunie - n.r.), la ora 16,30. A doua zi de concurs va purta concurenţii pe aproape 80 de kilometri de probă pe Transfăgărăşan, între Barajul Vidraru şi Cabana Capra. Organizatorii au pregătit noutăţi şi în 2020, prin introducerea în program a unui nou traseu de concurs, în apropiere de Câmpulung Muscel. În lungime de peste 12 kilometri, proba specială 'Godeni' va reprezenta o provocare nouă pentru echipaje, în timp ce prelungirea specialelor de pe Transfăgărăşan până la Cabana Capra va aduce maşinile de curse în golul alpin", se precizează în comunicat.Programul de transmitere a evenimentului va debuta pe 26 iunie, la Piteşti, cu primul moment competitiv al cursei, ieşirea din parcul de service. Startul festiv va fi transmis în direct, începând cu ora 16,30, apoi de la 17,28, cele două probe de vineri, desfăşurate lângă Câmpulung Muscel, vor fi transmise în direct cu cinci camere amplasate pe traseul de concurs.Pe 27 iunie, camerele vor fi amplasate în cea mai spectaculoasă zonă a Transfăgărăşanului, în apropiere de Cabana Capra, ultima secţiune din PS4 "Transfăgărăşan" urmând să fie transmisă începând cu ora 12,21, piloţii urmând să ofere declaraţii "la cald" în sosire. Şi festivitatea de premiere, organizată pe Barajul Vidraru, va fi transmisă în direct."Pe parcursul celor două zile de concurs, spectatorii, fanii şi toate persoanele interesate de debutul de sezon pot urmări Raliul Argeşului pe website-ul competiţiei (www.raliulargesului.ro) şi pe Facebook. Transmisiunea va fi preluată de multiple pagini partenere, printre care şi cea mai importantă pagină de sport la nivel naţional - EuroSport România", se mai menţionează în comunicat.Sezonul competiţional 2020 a debutat cu amânări, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, dar începând cu data de 1 iunie se permite organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al Ministrului Tineretului şi Sportului şi Ministrului Sănătăţii.Raliul Argeşului este un eveniment organizat sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, susţinut de Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti şi lanţul de farmacii Catena. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Anamaria Constantin, editor online: Ady Ivaşcu)