Şeful DNA, Crin Bologa, videoconferinţă cu experţii Comisiei Europene despre anticorupţie, sistemul judiciar, MCV

15:20

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel miercuri la "punerea în comun" a resurselor - în Europa şi în lume - pentru a ajuta la dezvoltarea viitoarelor vaccinuri împotriva COVID-19 şi rezervarea acestora din timp, informează France Presse.Într-un mesaj video pe Twitter, şefa executivului european a confirmat organizarea unui summit mondial în 27 iunie, a doua manşă a unei conferinţe a donatorilor care a avut loc la 4 mai."Vom studia cu partenerii noştri internaţionali cum să facem pentru ca numeroase ţări să-şi pună în comun resursele pentru a rezerva împreună viitoarele vaccinuri de la societăţi farmaceutice", a explicat ea. Today we are presenting our European Vaccine Strategy. Joint action at EU level will increase the chance of finding a vaccine and secure necessary volumes at a good price in the EU and beyond. We need to act very quickly - in overcoming this pandemic every day matters. pic.twitter.com/LOy9iDYwNQ— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 17, 2020 Această declaraţie intervine cu ocazia publicării oficiale miercuri a "strategiei vaccinurilor" a UE, prezentată la sfârşitul săptămânii trecute miniştrilor sănătăţii din cele 27 de ţări membre.Acest plan de acţiune prevede, cu scopul de a "asigura o producţie suficientă de vaccinuri în UE" şi "o aprovizionare suficientă a statelor membre", semnarea unor "contracte de cumpărare anticipate" cu producători de vaccinuri, finanţaţi prin instrumentul de ajutor de urgenţă (aproximativ 2,4 miliarde de euro) instituit în timpul crizei.Într-un moment în care laboratoarele încearcă să găsească un vaccin în timp record - 12-18 luni, faţă de mai mulţi ani în vremuri normale - aceste sume plătite în avans le-ar permite să investească în capacităţile de producţie, în timp ce testele clinice pe fiinţe umane nu sunt încă finalizate.Acest angajament ar da dreptul statelor membre să cumpere un anumit număr de doze la un anumit preţ odată ce vaccinul va fi disponibil, în contrapartidă cu riscul asumat în materie de investiţii.Comisia asigură că această iniţiativă nu se suprapune peste cea a alianţei formată la începutul lunii iunie de Franţa, Germania, Italia şi Olanda. Aceasta din urmă este calificată în comunicatul publicat miercuri drept o "etapă importantă spre o acţiune comună între state membre deja decisă"."Eu ne văd ca fiind toţi de aceeaşi parte, în căutarea unei căi flexibile şi rapide spre un vaccin", a reacţionat vineri comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides."În acest sens, comunicăm strâns şi lucrăm cu ele. Propunem să lucrăm împreună pentru a reuni expertiza fiecăreia", a adăugat ea.Pe plan internaţional, Von der Leyen afirmă că UE lucrează "pentru a face rezervări dinainte pentru ţări cu venituri reduse şi intermediare. Ţările cu venituri ridicate vor acţiona deci ca un grup unit de cumpărători internaţionali", a propus aceasta. Procedura respectivă este destinată să "optimizeze accesul la aceste vaccinuri în lumea întreagă", a indicat şefa executivului european. AGERPRES/(AS-autor: Lilia Traci; editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)