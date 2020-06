Cel mai mare concert drive-in din România este deja SOLD-OUT. Inna, Antonia, Alina Eremia, The Motans, Carla’s Dreams, nerăbdători să se întâlnească cu publicul

09:20

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, știe care este tratamentul „perfect” pentru vindecarea partenerului ei: iubirea. Tânăra de 19 ani le-a arătat fanilor pe Facebook ce face pentru Mario Fresh în această perioadă. Duminică , în jurul orei 7 dimineața, Jador, Mario Fresh și cameramanul de 16 ani al acestora au fost ”măcelăriți” cu cruzime în […] The post Cum îl consolează fiica Andreei Esca pe Mario Fresh, după ce a fost bătut crunt la mare: ”Iubire 24 h” appeared first on Cancan.ro.