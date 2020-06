EXCLUSIV L-a dus Anamaria Prodan pe Ganea la Târgu Mureș și Voluntari? Conducătorii celor două echipe au făcut lumină

16:40

Lansat în fotbalul mare de Dinamo, Adrian Mutu (41 de ani) stă cu ochii pe fosta echipă și așeaptă ca până la urmă clubul să scape de problemele financiare. Adrian Mutu speră ca suporterii să poată țină clubul pe linia de plutire până când se va găsi un om potent financiar care să readucă clubul în top.„În ultimul timp am tot vorbit despre o grămadă de investitori la Dinamo, nu s-a concretizat nimic. Așa că nu mai are rost să repet ce am tot spus. ...