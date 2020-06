Breaking news: S-a mărit familia Castellano. A născut sora lui Vincenzo

12:00

Vremea s-a dat complet peste cap în România. Dacă zilele trecute temperaturile au fost peste limitele normale, acum ploile au inundat mai multe județe. Miercuri dimineața, localnicii din Dâmbovița și Teleorman s-au trezit cu apa în case. Oamenii au sunat disperați la pompieri pentru a-i ajuta.