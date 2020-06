CHINDIA - VIITORUL 2-1. Viorel Moldovan: „Nu pot decât să îl felicit pe Gică Hagi”

Chindia a învins Viitorul, scor 2-1, în runda cu numărul 4 din play-out. Viorel Moldovan (47 de ani) e concentrat 100% pe salvarea de la retrogradare și felicită proiectul implementat de Gică Hagi la Constanța. „Am făcut un meci foarte bun tactic. Defensiv am stat foarte bine, am reușit să deblocăm rezultatul în prima repriză. Era păcat să pierdem 3 puncte astăzi. Pe final ne-am debusolat puțin. Au fost anumite probleme, dar am reușit să marcăm golul 2. ...

