Loredana Chivu s-a filmat topless, în bikini minusculi! Imaginile i-au înfierbântat pe reprezentanții sexului tare

15:40

Ghinioanele se țin lanț de Ana Mocanu! În urma unor discuții avute, fosta asistentă TV și iubitul ei au decis să pună punct poveștii lor de dragoste. În urmă cu câteva luni, Ana Mocanu părea să-și fi găsit marea dragoste. Șatena l-a cunoscut pe Rareș în străinătate, la un eveniment la care au participat amândoi. […] The post Ghinioanele se țin lanț de Ana Mocanu! Fosta asistentă TV s-a despărțit de iubit: ”Am avut niște discuții și…” appeared first on Cancan.ro.