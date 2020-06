Dezvăluire înfiorătoare în Germania! Autoritățile au dat copii în plasament pedofililor! Totul a durat peste 30 de ani

18:40

Veste bună pentru toți fanii actorului Keanu Reevs. Acesta participă la o licitație în scopuri caritabile, iar piesa centrală o reprezintă o întâlnire de 15 minute cu celebra vedetă, prin intermediul aplicației Zoom. Keanu Reevs, 55 de ani, participă la o licitație online, iar cel care va câștiga va avea parte de o întâlnire […] The post Actorul Keanu Reeves este scos la licitație! Cât costă o întâlnire pe aplicația Zoom cu acesta appeared first on Cancan.ro.