Raed Arafat îi avertizează pe românii care și-au programat vacanțe în Bulgaria: „Este posibil să se ia decizia”

19:00

Laurette a suferit un șoc la scurt timp după ce bunicul ei a fost externat de la un spital din Brăila. Pe trupul bătrânului erau mai multe vânătăi, iar la vederea lor, ochii nepoatei sale s-au umplut de lacrimi. Revoltată și cu durere în suflet, modelul a postat un mesaj emoționant pe Facebook, dar și […] The post Laurette, în stare de șoc după ce bunicul ei a fost externat cu vânătăi pe corp: “Mi-e scârbă de sistemul medical românesc”. Imaginile au devenit virale appeared first on Cancan.ro.