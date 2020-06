MM Stoica, ironic după ce Dinamo a ajuns pe loc de baraj » Postarea oficialului FCSB

22:40

Gheorghe Hagi (55 de ani), antrenorul lui Viitorul, a oferit o reacție la cald după înfrângerea echipei sale, scor 1-2 cu Chindia Târgoviște.„Meci bun, am încercat să jucăm fotbal. Am început moale din păcate, dar ușor-ușor, după ce a intrat Artean mai ales, lucrurile au mers bine. Am dominat jocul. Când lucrurile s-au făcut bine, am avut ocazii. ...