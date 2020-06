Doliu în lumea muzicală! A murit Yohan, un artist K-pop de numai 28 de ani

21:00

Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson a fost implicat, miercuri, într-un accident de circulație. În urma impactului nu au existat victime. Boris Johnson a fost implicat într-un eveniment mai puțin fericit. Miercuri, în timp ce pleca de la Parlamentul britanic, acesta a fost implicat într-un accident de circulație ușor, potrivit express.co.uk. Se pare că, mașina în […] The post Premierul britanic Boris Johnson, implicat într-un accident de circulație. Care au fost circumstanțele evenimentului appeared first on Cancan.ro.