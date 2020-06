Real Madrid - Valencia: în duelul de la începutul anului, din Supercupă, „galacticii” au câștigat cu 3-1

11:00

Tottenham, 5 infrangeri si 1 egal in ult 6 meciuri TCIn tur, United a batut 2-1Man. United, la 3 pct de locul 4, ChelseaTottenham, 4 este la puncte de Man United Sevilla, 1 infrangere in ult 10 meciuriA marcat in 8/10 meciuri directe de acasa