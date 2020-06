Anunț îngrijorător de la OMS. Ce au descoperit la potenţialul tratament pentru bolnavii de COVID-19

07:30

Pentru a patra zi la rând în această săptămână, euro este în creștere și înregistrează valori tot mai mari. Potrivit datelor oferite de cursul valutar interbancar afișat în această dimineață, moneda europeană este într-o continuă creștere și la fel se întâmplă și în cazul unui dolar american. Pe de altă parte, lira sterlină scade! Cursul […]