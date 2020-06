Serena Williams vrea trofeul la US Open » Și-a instalat un teren de hard în propria grădină

Serena Williams a confirmat miercuri că va participa la US Open și pentru a fi cât mai pregătită a pus să fie instalat în curtea sa un teren cu aceeași suprafață pe care se va juca și la New YorkUs Open se va desfășura între 31 august și 13 septembrie fără spectatori în tribuneDeținătoarea a 23 de trofee de Mare Șlem a devenit prima vedetă care declară răspicat că va fi prezentă la US Open, turneu ce debutează pe 31 august. ...

• • •

