Panică în rândul vedetelor care au filmat recent cu Marcel Pavel! Sediul Antena Stars, închis din cauza coronavirusului! 

Modificarea Codului Penal, adoptată miercuri de Camera Deputaților, prin care a fost interzisă eliberarea condiționată a criminalilor, violatorilor, tâlharilor și a celor care exploatează cerșetoria, ridică multe semne de întrebare în rândul juriștilor cu privire la respectarea Constituției și a unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cel puțin. Instanța Supremă va analiza, […]