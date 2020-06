Compania municipală Termoenergetica opreşte apa caldă timp de 84 de zile în inima Capitalei, în plină pandemie, pentru lucrări de mentenanţă

08:10

Înainte de pandemie, Radu Dumitrescu conducea un business de aproximativ 7 milioane de euro, generat de cele şase restaurante din portofoliul Stadio Hospitality Concepts – printre care şi NOR, cunoscut drept restaurantul aflat la cea mai mare înălţime din Bucureşti. La trei luni de la criza COVID-19, în lipsa unei terase, cu NOR în continuare închis, Radu Dumitrescu înlocuieşte planurile de investiţii cu cele de supravieţuire. „La început a fost destul de greu, mai ales în condiţiile în care co...