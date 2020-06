(p) Artiști pentru Crucea Roșie Română

16:40

Rata inflaţiei este la 1,8%, conform Eurostat, iar România a ieşit din topul ruşinii, notează, luni, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook. "Am promis mediu economic neinflaţionist şi asta am livrat! Trei ani de zile PSD a distrus puterea de cumpărare a românilor prin creşterea galopantă a preţurilor. În regimul socialist al PSD, rata inflaţiei a crescut de la 0% la 5,4%!!!. PSD a dus România în topul ruşinii în UE - cea mai mare rată a inflaţiei din UE trei ani la rând. Aşa i-au sărăcit pe românii cu cei mai puţini bani. Am spus din prima zi că voi administra finanţele publice în aşa fel încât să avem un mediu economic în care inflaţia să scadă. Şi aşa am făcut. Astăzi, rata inflaţiei este la 1,8% (sursa Eurostat) şi am scos România din topul ruşinii. Asta, deşi trompetele PSD-iste, în frunte cu liderul perpetuu interimar, ţipă de trei luni de zile că preţurile vor exploda. Am demontat şi această petardă aruncată de PSD-işti în spaţiul public", susţine Cîţu.Potrivit acestuia, o rată a inflaţiei care scade duce la diminuarea dobânzilor."Aşa s-a întâmplat! Toate dobânzile au scăzut. Atât dobânzile la care se împrumută statul, dar şi dobânzile pentru clienţii băncilor. Foarte important. Încrederea în Guvern se vede şi în alt indicator. Moneda naţională nu se depreciază, deşi dobânzile au scăzut!!! Acest lucru se întâmplă pentru că am reuşit să avem un mediu economic neinflaţionist şi să implementăm măsuri economice care i-au convins pe investitori că finanţele publice sunt administrate responsabil şi precaut. Continuăm pe acest drum şi sunt sigur că la finalul anului scenariul prezentat de mine acum câteva luni pentru economia României în 2020 o să fie cel mai aproape de realitate. Voi reduce cât mai mult impactul negativ al crizei economice globale asupra economiei noastre. O revenire rapidă în 'V' începând cu trimestrul III anul acesta. #RomaniiTrebuieSaStie", precizează şeful de la Finanţe.Rata anuală a inflaţiei în zona euro a coborât până la 0,1% în luna mai 2020, de la 0,3% în luna aprilie 2020, în timp ce în Uniunea Europeană a coborât până la 0,6%, de la 0,7% în luna precedentă, ţările membre cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei fiind Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia şi România, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).Comparativ cu situaţia din luna aprilie, rata anuală a inflaţiei în luna mai a scăzut în 20 de state membre, a rămas stabilă în două ţări şi a crescut în alte cinci state membre. În România, rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 1,8% în luna mai, de la 2,3% în luna aprilie.Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei din UE au fost înregistrate, luna trecută, în Polonia (3,4%), Cehia (3,1%), Ungaria (2,2%), Slovacia (2,1%) şi România (1,8%).La polul opus, sunt unele state membre UE unde rata anuală a inflaţiei este negativă: Estonia (-1,8%), Luxemburg (-1,6%), Cipru şi Slovenia (ambele cu minus 1,4%).În cazul României, Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat că rata anuală a inflaţiei a coborât la 2,3% în luna mai a acestui an, de la 2,7% în aprilie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar mărfurile nealimentare cu 0,15%.Preţurile de consum, în luna mai 2020, comparativ cu aprilie, au urcat cu 0,05%, iar faţă de decembrie 2019 avansul a fost de 1,47%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, estima recent că inflaţia va coborî, anul acesta, sub 2%, în prezent tendinţa fiind de scădere.Banca Naţională a României (BNR) a redus prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 2,8%, de la 3% anterior.