A murit actorul Florin Predună! A jucat peste 180 de roluri

11:40

Napoli a cucerit aseară pentru a şasea oară în istorie Cupa Italiei învingând cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare formaţia Juventus Torino. La finele celor 90 de minute de joc de pe „Stadio Olimpico” din Roma, scorul a fost 0-0, trecându-se la loviturile de departajare, unde Juve a ratat de două ori, prin […] The post Gennaro Gattuso a câștigat primul trofeu al carierei de antrenor cu Napoli în Cupa Italiei contra lui Juventus Torino! appeared first on Cancan.ro.