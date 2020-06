Stadionul din Giulești prinde contur, chiar dacă sunt trei luni de întârziere față de termenele inițiale

17:20

Campioana din 2019 de la New York, Bianca Andreescu, a declarat că va merge să-și apere titlul, în timp ce alte jucătoare încă nu s-au decis dacă vor participa la turneul care debutează pe 31 augustUs Open se va desfășura între 31 august și 13 septembrie fără spectatori în tribuneSimona Halep a anunțat că deocamdată nu intenționează să participe la acest turneuSerena Williams a fost prima care a spus că va fi prezentă la ediția din acest an a întrecerii de la New ...