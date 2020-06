Iubita lui Ciro Castellano s-a răsturnat cu maşina pe şoseaua Nordului din Capitală

17:20

Împreună am reuşit să marcăm o premieră medicală! România este prima ţară din UE care are unităţi mobile de Terapie Intensivă pe roţi. În plus, prin banii strânşi în urma Teledonului "Români Împreună" am achiziţionat şi 60 de ventilatoare, care încep deja să fie repartizate la spitalele unde e nevoie.