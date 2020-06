POLI IAȘI - ACADEMICA CLINCENI 0-1. Căzut pe ultimul loc, Mircea Rednic continuă să spere: „Am încredere în jucători” + ce spune despre gafa lui Târnovanu

Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a vorbit după înfrângerea echipei sale, 0-1 cu Academica Clinceni.„E greu să comentez un astfel de meci. Am controlat jocul, ne-am creat ocazii mai ales în prima repriză când am fi meritat să înscriem cel puțin un gol. A început bine repriza a doua, ne-am dominat adversarul, dar pe un contraatac, (golul) a fost nici nu știu ce, o pasă, un șut...”, a spus Rednic la Look Plus. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor