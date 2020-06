Monica Anghel a făcut testul COVID-19 miercuri! ”Sincer, eu sunt mai spartană și…”

13:10

Potrivit bilanțului făcut public în urmă cu puțin timp de Grupul de Comunicare Strategică, avem alte 320 de noi cazuri cu SARS-CoV-2 în România! Astfel că, în țara noastră, numărul de oameni infectați cu virusul mortal din China a ajuns la 23.080. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.308 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, […]