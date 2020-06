Biletul Zilei » Țintim profitul cu fotbal!

18:20

Actorul Florin Predună a murit noaptea trecută! Era un nume sonor al teatrului din Bârlad, jucând, de altfel, peste 180 de roluri de toate felurile, de la drame la comedii și nu numai. Florin Predună a jucat pe scena din Bârlad nu mai puțin de 25 de ani. Noaptea trecută s-a retras definitiv: și de […]