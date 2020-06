Arad: Peste 50 de gospodării, case şi anexe din 11 localităţi au fost inundate în urma ploilor torenţiale

11:10

Reprezentanţii filialelor ieşene ale USR şi PLUS au anunţat că fostul deputat liberal Marius Bodea va candida la Consiliul Judeţean, pe lista comună, la Primăria municipiului reşedinţă candidatul fiind deputatul Cosette Chichirău.Cei de la USR şi PLUS au informat că au finalizat negocierile pentru Primăria Iaşi, conducerea Consiliului Judeţean, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Iaşi."Ne-am aşezat la discuţii având un singur obiectiv: să oferim ieşenilor posibilitatea de a alege dintre cei mai buni candidaţi. Vom avea o campanie articulată, aşa cum o aşteaptă alegătorii noştri, prin care îi vom convinge şi pe cei nehotărâţi să aleagă candidaţii Alianţei şi programele politice realizate pentru progresul şi bunăstarea comunităţii. Avem datoria să renunţăm la orgolii în faţa electoratului şi să construim o alternativă reală pentru clasa politică actuală. Iaşul merită să iasă din umbra incompetenţei şi a intereselor mafiote. Stă doar în puterea noastră să-i convingem pe toţi că suntem cei mai buni şi singura alternativă viabilă. Rezultatele negocierilor încheiate la Iaşi sunt: candidatul unic al Alianţei pentru funcţia de primar al Municipiului Iaşi va fi candidatul propus de USR, Cosette Chichirău; candidatul unic al Alianţei pentru funcţia Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi va fi candidatul propus de USR, Marius Bodea", a declarat, printr-un comunicate de presă, preşedintele PLUS Iaşi, Monica Berescu.Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS Iaşi au mai anunţat că spre ei au migrat politicieni locali precum consilierii locali PNL Răzvan Timofciuc şi Etienne Ignat şi fostul deputat PNL Marius Bodea, "care au luptat în ultimii ani împotriva corupţiei din Primăria Iaşi şi din Consiliul Judeţean".Marius Bodea a afirmat că s-a alăturat echipei USR-PLUS şi va candida la şefia CJ Iaşi pentru a realiza marile proiecte de infrastructură de care judeţul are nevoie."Astăzi sloganul #OSingurăEchipă începe să devină realitate. Am cumpănit foarte mult această decizie - de a-mi asuma candidatura din partea Alianţei USR-PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi şi de a susţine cu toate forţele mele candidatura lui Cosette Chichirău la Primăria municipiului Iaşi. Am hotărât să construim această echipă! Am făcut parte din PNL timp de 22 ani, însă liberalii din Iaşi au fost trădaţi de racolarea imorală şi sfidătoare a pesedistului Mihai Chirica. Candidez la CJ pentru a continua dezvoltarea Aeroportului. Am experienţa necesară pentru a debloca cel mai important proiect al comunităţii noastre. Candidez la CJ pentru a realiza marile proiecte de infrastructură de care judeţul are nevoie şi pentru a construi în judeţul Iaşi primele parcuri industriale performante. Sunt încrezător că, împreună cu Cosette şi echipa USR-PLUS, vom depăşi decalajele care ne separă de vestul ţării", a declarat Marius Bodea.Conform aceluiaşi comunicat, Cosette Chichirău, liderul filialei ieşene a USR, declară că atât candidatura sa la Primărie, cât şi cea a lui Marius Bodea la CJ reprezintă "începutul unificării tuturor forţelor care vor moderniza Iaşiul în următorii ani"."Facem un apel către societatea civilă şi către cetăţenii care îşi doresc ca Iaşul să iasă din umbra incompetenţei şi a intereselor mafiote, să vină alături de noi. Suntem singura alternativă reală la vechea clasă politică despre care ştim toţi că a eşuat şi avem dovada chiar aici, la Iaşi", a declarat Cosette Chichirău, preşedinte USR Iaşi.Fost membru al PNL Iaşi, Marius Bodea a fost în perioada mai 2007 - februarie 2008 subprefect, ulterior, în februarie 2008 l-a înlocuit în funcţie pe prefectul Nicuşor Păduraru. În perioada 2012-2016 a fost director general al Aeroportului Internaţional Iaşi. La alegerile locale din 2016, Marius Bodea a fost candidatul PNL la funcţia de primar al Iaşiului, el pierzând în faţa viceprimarului, pe atunci PSD, Mihai Chirica. Ulterior, la alegerile din toamnă, Marius Bodea a candidat la funcţia de deputat pe listele PNL Iaşi. El a fost şi preşedintele Organizaţiei Municipale Iaşi a PNL.Pe parcursul mandatului de parlamentar, Marius Bodea a fost principalul contestatar al lui Mihai Chirica.La începutul lunii februarie, Marius Bodea, atunci preşedintele Organizaţiei Municipale Iaşi a PNL, declara că el va fi candidatul formaţiunii politice pentru Primăria municipiului, prilej cu care a ţinut să infirme zvonurile conform cărora primarul Mihai Chirica, la vremea aceea independent, va candida pentru un nou mandat sub sigla PNL. Câteva zile mai târziu, Bodea, a anunţat, printr-un comunicat de presă, că a fost informat de către conducerea centrală a PNL ca Mihai Chirica va fi candidatul formaţiunii la Primăria municipiului Iaşi. Imediat după venirea lui Chirica la PNL Iaşi, Marius Bodea a anunţat că pleacă din partid. AGERPRES/(AS - autor: Daniela Malache, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu)