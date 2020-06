Oana Radu se căsătorește cu iubitul ei, Cătălin Dobrescu. Când va avea loc evenimentul. “Vrem să…”

22:50

Monica Anghel a intrat și ea în direct în emisiunea lui Mihai Gâdea, la Antena 3, și a povestit ce s-a întâmplat și cu ea, pentru că este prietenă de 35 de ani cu Marcel Pavel, pe care l-a și întâlnit în ultima perioadă. CITEȘTE ȘI: DOCTORUL MARINESCU, DE LA MARCE BALȘ, I-A DAT VESTEA LUI […] The post Monica Anghel a făcut testul COVID-19 miercuri! ”Sincer, eu sunt mai spartană și…” appeared first on Cancan.ro.