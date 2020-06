Handbal feminin: CSM Bucureşti, acceptată în ediţia viitoare a Ligii Campionilor

12:10

Actriţa Gena Rowlands s-a născut la 19 iunie 1930, în Madison, Wisconsin. Tatăl ei, Edwin Myrwyn Rowlands era bancher, iar mama, Mary Allen, era actriţă.Familia ei s-a mutat de multe ori, prima oară în Washington, în 1939, atunci când tatăl ei a primit un post în Departamentul de Agricultură al SUA, apoi în anul 1942, în Milwaukee, Wisconsin, când a primit un post director de sucursală al Oficiului de Administrare a Preţurilor şi apoi în Minneapolis, Minnesota.A urmat cursurile Universităţii din Wisconsin între anii 1947 şi 1950, potrivit CineMagia-www.cinemagia.ro. După ce a terminat universitatea s-a stabilit în New York unde a studiat drama, la Academia Americană de Arte Dramatice.Gena Rowlands şi-a facut debutul ca actriţă în anul 1958, în producţia "The High Cost of Loving". A mai jucat în "A Child Is Waiting" (1963), "Faces" (1968), "Minnie and Moskowitz" (1971), "A Woman Under the Influence" (1974), "Gloria" (1980), "Love Streams" (1984), "She's so Lovely" (1997).De-a lungul carierei a jucat în filme notabile cum ar fi "The Notebook" (2004), "The Incredible Mrs. Ritchie" (2004), pentru care a primit şi premiul Daytime Emmy, sau "The Skeleton Key".A mai evoluat în pelicule precum: "Paris, je t'aime" (2006), "What if God Were the Sun? " (2007), seriile tv "Monk" (2009) şi "NCIS" (2010), Yellow (2012), "Six Dance Lessons in Six Weeks" (2014), scurt mterajul "Unfortunate Circumstances" (2017).Pentru prestaţiile sale, a fost nominalizată de două ori la Premiile Oscar, pentru cea mai bună actriţă în 1975 pentru pelicula "A Woman Under the Influence" şi în 1981 pentru filmul "Gloria", potrivit imdb.com.A fost distinsă cu trei premii Emmy: în 1987 - pentru pelicula "The Betty Ford Story", în 1992 - pentru filmul "Face of a Stranger" şi în 2003 - pentru pelicula "Hysterical Blindness".De asemenea, a mai fost recompensată cu două Premii Golden Globes, în 1975 pentru "A Woman Under the Influence" şi în 1988 pentru "The Betty Ford Story". AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Marina Bădulescu) Sursa foto: The films of Gena Rowlands / Facebook