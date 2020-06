Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iunie 2020. Șanse și oportunități pentru toți nativii

10:40

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir a fost dat în urmărire națională joi, după ce polițiștii au mers să îl ridice de acasă și nu a fost de găsit la mai multe adrese. Acesta a fost condamnat definitiv de magistrații Curții de Apel București la 3 ani și 10 luni de închisoare.