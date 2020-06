Un bărbat și-a regăsit inelul pe care îl pierduse în urmă cu 27 de ani

11:20

Locuința din Bolintin Vale pe care o deține Gabi Bădălău a fost călcată de hoți. Mai mullte persoane i-au spart casa, de unde au furat mai multe obiecte de valoare. S-a întocmit dosar penal, iar polițiștii efectuează, acum, o anchetă. CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU SE SIMTE AMENINȚATĂ DE GABI BĂDĂLĂU! ÎN PLIN DIVORȚ, ARTISTA ESTE […] The post Gabi Bădălău, prădat de hoți! Locuința din Bolintin Vale i-a fost spartă appeared first on Cancan.ro.